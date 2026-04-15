Joyce Castiblanco y su cuñado Óscar Garcés expusieron duro conflicto familiar en redes sociales

Un tenso cruce en redes sociales protagonizó la ex "Yingo" Joyce Castiblanco y el ex chico reality Óscar Garcés, hermano de su marido Paulo Garcés (exfutbolista).

Todo comenzó cuando Óscar usó sus redes sociales para acusar a Castiblanco de haberle devuelto un automóvil prestado en malas condiciones y con deudas superiores a los $2 millones. "A veces llegan personas a solo separar. Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?", dijo.

Además públicó una foto de los hijos de Joyce Castiblanco y Paulo Garcés, pese a que ambos son menores de edad. Posteriormente la borró.

Este hecho desató la ira de la exmodelo, que interpuso acciones legales en contra de su cuñado, por lo que este tuvo que pedir disculpas públicas.

"No me arrepiento de lo publicado anteriormente. Creo que es literalmente lo que escribí, lo que pienso y lo que siento. Expuse a mis dos sobrinos, sin el consentimiento de sus padres, a una red pública. De ello me arrepiento. Nada, les pido perdón a ellos y espero no haberles causado ningún inconveniente", indicó Óscar Garcés en un nuevo video.

La respuesta de Joyce Castiblanco

Más tarde la ex "Yingo" usó su cuenta de Instagram para realizar sus descargos por "una situación desgastante a nivel familiar, porque no es primera vez que ocurren episodios así".

"Por años la familia ha tenido que hacerse cargo de distintas consecuencias de sus actos reiterados y erráticos como este. Con mis hijos: por supuesto que no voy a exponerlos ni permitir vínculo con alguien que ha cruzado límites importantes", agregó.

Luego de detallar algunos de los desencuentros que ha tenido con Óscar Garcés, Castiblanco concluyó señalando que "me es necesario pronunciarme por el bienestar de mi familia, aún sabiendo que pueden pasar más hechos como este".