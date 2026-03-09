Julio César Rodríguez explicó su salida de Chilevisión: "No es fácil bajarse de este buque"

Tras remecer a la industria con su abrupta renuncia a Chilevisión, el animador Julio César Rodríguez reapareció en pantalla para explicar los motivos de su decisión.

Entre las razones el conductor expresó sus deseos de dedicar más tiempo a su vida personal y aseguró que "estoy reorganizando mi vida por mi familia, por mí y por lo que venga".

"Los demás es entender es que cumplimos ciclos delante y detrás de pantallas. El canal tiene una nueva propiedad y ese proyecto tiene que volar bajo los lineamientos que tiene el canal. Yo también puedo hacer otras cosas cosas, no necesariamente desde esta plataforma", agregó Rodríguez.

En ese sentido descartó tener algún acuerdo con otro canal y confirmó que "no he firmado ningún contrato con otra institución". "No es fácil bajarse de este buque y no saber para donde ir (...) pero estoy con la firme convicción de que cumplí un ciclo".

¿Se despide de la TV?

Sobre su futuro Julio César Rodríguez indicó que "estamos con la convicción y el corazón con un poco de pena, pero son decisiones que a veces uno tiene que tomar en la vida".

"He dejado la vida en el canal y ahora me corresponde dar un paso al costado, buscar nuevos horizontes y caminos. Yo creo que esta es la última parte de mi carrera en pantalla", agregó.