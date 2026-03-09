Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Canciller de Ucrania asistirá a la toma de posesión de Kast

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Andrí Sibiga se reunirá con el Presidente electo, ministros e integrantes de otras delegaciones de países latinoamericanos.

Canciller de Ucrania asistirá a la toma de posesión de Kast
 EFE

Se trata de la primera gira por América Latina de un jefe de la diplomacia ucraniana en 13 años.
En portada

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, participará este 11 de marzo en la toma de posesión del Presidente electo José Antonio Kast, en una gira por América Latina que le llevará también a Panamá.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania, se trata de la primera gira por América Latina de un jefe de la diplomacia ucraniana en 13 años.

Sibiga estará en Chile el 10 y el 11 de marzo, y se reunirá en Santiago con Kast, con ministros del Gobierno chileno y con integrantes de las delegaciones de otros países latinoamericanos que asistirán a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile.

Chile ya fue con el Presidente Gabriel Boric uno de los países de la zona más alineados con Ucrania en el contexto de la guerra iniciada en febrero de 2022 por la invasión rusa.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania también ha adelantado en su nota que Sibiga estará en Panamá el 12 y el 13 de marzo.

En Ciudad de Panamá tiene previsto inaugurar una embajada de Ucrania y reunirse con su homólogo panameño, con el que tiene previsto firmar varios acuerdos bilaterales.

Ucrania ha abierto desde el comienzo de la guerra varias embajadas en Latinoamérica, en un intento de contrarrestar la influencia rusa en la zona.

Antes de volar a América, Sibiga pasará por Polonia, donde se reunirá hoy con su homólogo polaco.

