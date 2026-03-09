Inminente extradición de Galvarino Apablaza a Chile

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó este lunes que la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, es inminente.

Apablaza quedó en condiciones de poder ser extraditado luego que Argentina revocara su condición de refugiado político, por lo que podrá ser procesado en nuestro país.

En conversación con Tele13 Radio, Cordero manifestó esta jornada que "estamos precisamente atentos a esto, y los medios por parte de la Policía de Investigaciones para ir a buscar a Galvarino Apablaza y trasladarlo al país ya se encuentran coordinados y simplemente estamos a la espera de la decisión del Gobierno argentino".

El ministro dijo que habló este tema recientemente con su par argentina, Alejandra Monteoliva, y que "ella sabe que para nosotros era muy relevante que nos comuniquen rápidamente para poder hacer el traslado respectivo".

"La Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios, así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado", insistió el ministro, precisando que "formalmente requiere un acto del Ejecutivo", el que "podría ser hoy, podría ser mañana".

"Dada las características, probablemente (Apablaza) quede en el Centro de Alta Seguridad y quede a disposición del juez de fuero", puntualizó el extitular de Justicia y Derechos Humanos.

Fundación Jaime Guzmán valora avances

Desde la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros afirmó en El Primer Café que "es una buena noticia para la familia de Jaime Guzmán, es una buena noticia para la UDI, es una buena noticia para nuestra democracia y una buena noticia para nuestro sistema judicial, para el reconocimiento de nuestro sistema judicial".

El analista recordó que Apablaza "es acusado por ser uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán. Si bien la Corte Suprema autorizó la extradición el año 2010 para que enfrentara la justicia chilena, se le otorgó asilo político".

Arqueros destacó las gestiones diplomáticas, y afirmó que "el trabajo que se ha hecho a nivel de Estado incluye incluso al Presidente Boric, cuestión que hay que agradecer".