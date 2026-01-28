Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Kaminski reaccionó en vivo a nueva relación de Camila Andrade: terminó enojado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa "Zona de Estrellas" contactó al comunicador para darle la noticia.

Kaminski reaccionó en vivo a nueva relación de Camila Andrade: terminó enojado
El animador Francisco Kaminski reaccionó en vivo a la nueva relación de Camila Andrade, su expareja, que estaría saliendo con el empresario inmobiliario Jorge Yunge.

Durante el último episodio de "Zona de Estrellas" (Zona Latina), Adriana Barrientos expuso una imagen del presunto pololo de la exMiss Chile, señalando que la información le había llegado poco antes del programa.

Posteriormente, la modelo se contactó con el comunicador -con quien mantiene una amistad de larga data- para conocer más información. 

Sin embargo, tras escuchar lo expuesto por la panelista, el exlocutor radial respondió tajante: "No me interesa, amiguita", cortando así la llamada.

Posteriormente, Barrientos expuso un mensaje que Kaminski le envió, donde dejó en evidencia su molestia.

"Amiga, no me llames más al aire. Menos para cosas que no me importan, gracias. Esto no me beneficia en nada", aseguró el también productor de eventos. 

 

