Kanela desclasificó grave accidente automovilístico: "Choqué a 150 km por hora y casi mato a una persona"

El cantante Kanela Muñoz, del grupo Noche de Brujas, reveló haber protagonizado un grave accidente automovilístico que casi le cuesta su vida y la de otra persona.

En el más reciente episodio del reality "Vecinos al límite", el músico desclasificó que tuvo un violento choque en 2014 que lo obligó a meses de terapia y recuperación.

"Tuve un accidente grave, estuve mucho tiempo en coma. Nunca lo he contado, pasó piola, gracias a Dios no iba con alcohol, pero sí a exceso de velocidad, choqué a 150 kilómetros por hora y casi maté a otra persona, que era mi contador", relató Kanela.

Sobre los efectos del accidente, el cantante detalló que "me operaron el bazo, duodeno, cadera, costilla, el párpado, pasé meses con kinesiólogo, fue duro".

"Meses después fui al Festival de Viña y tuve que actuar fajado, por eso me veía tieso", concluyó, recordando el show el debut de Noche de Brujas en el evento en 2015.