Kel Calderón se emocionó con regalo de sus papás: Recibió un caballo llamado "Fargo"

La influencer Kel Calderón mostró en sus redes sociales el emotivo regalo que recibió por parte de sus padres, el abogado Hernán Calderón y la animadora Raquel Argandoña.

A través de una carta que simulaba estar escrita en primera persona, el exmatrimonio le regaló a su hija mayor un caballo de salto llamado "Fargo". "Aún no lo puedo creer, no se como explicarles la felicidad. Siento que se me va a salir el corazón y va a explotar por todas partes", escribió en sus redes sociales.

En conversación con Lun, Kel Calderón detalló que "yo montaba cuando chica en el campo, pero nunca lo había hecho como deporte".

Antes de este regalo la influencer ya conocía a "Fargo", un caballo con el que sentía una conexión especial. "Probé muchos (caballos) antes y tenía que dejar de encariñarme con ellos porque sabía que no se iban a quedar conmigo, los lloraba más que a mis ex", señaló.

"Todos sabían de esto (el regalo) menos yo (...) a pesar de que pasaba preguntando por Fargo. No entendía nada y me pasaron un sobre con la carta, imágenes y su pasaporte. Cuando vi su foto fue una emoción tan grande, no recuerdo haber llorado así de felicidad antes", señaló sobre el momento en que recibió al equino.