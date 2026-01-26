Kidd Voodoo donó tres casas a afectados por los incendios

El cantante urbano Kidd Voodoo sorprendió al regalar tres viviendas a los afectados por los incendios forestales que han golpeado a las regiones de Ñuble y Biobío​.

El gesto solidario del artista ocurrió mientras el periodista Rodrigo Sepúlveda hacía un despacho en Lirquén, una de las zonas más golpeadas por el siniestro, donde pudo conversar con distintas familias que perdieron todas sus pertenencias.

En este contexto, apareció Francisca, una una mujer que no solo perdió su hogar, sino que también sufrió la pérdida de su padre.

Traseste dramático relato, el rostro de Mega recibió un inesperado mensaje. "Me acaba de escribir el gran Daniel Merino, tremendo productor del Festival de Viña, que acaba de decir que Kidd Voodoo se pone con una casa para ustedes", anunció, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el intérprete de "Fashion Girl" entregó una casa a dos personas más: otra mujer que se mostró profundamente afectada por la tragedia, y un hombre que, junto a un familiar postrado, perdieron todo.

"Para eso estamos nosotros, estamos con toda la gente que trabaja, la gente que Chile ha elegido para estar representando, así que obvio que sí, vamos con eso", comentó el cantante.