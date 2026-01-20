Kika Silva y Gonzalo Valenzuela confirman el fin de su matrimonio
Tras varios rumores, la modelo y el actor señalaron que han decidido "tomar caminos separados".
La modelo Kika Silva y el actor Gonzalo Valenzuela confirmaron el fin de su relación a casi dos años de contraer matrimonio.
"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja", escribieron en sus historias de Instagram, indicando que la decisión "ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".
Bajo esta línea, la expareja afirmó compartir "una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros".
Asimismo, agradecieron "el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias".
La confirmación de Silva y Valenzuela llega luego de que Cecilia Gutiérrez reportara el quiebre matrimonial, mencionando que la modelo "dejó de usar su argolla en sus fotos de Instagram".
"Están en súper buena onda (...) Se puede explicar que tienen paradas diferentes en la vida", explicó la reportera de farándula, agregando que "ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente, aunque a mí me cuesta usar la palabra definitiva".