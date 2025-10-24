Kim Kardashian fue diagnosticada con un aneurisma: Culpó a su matrimonio con Kanye West

La influencer Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con aneurisma y relacionó su enfermedad con su extinto matrimonio con Kanye West.

En un adelanto de la séptima temporada de su reality familiar, Kardashian detalló que los médicos le detectaron "un pequeño aneurisma" y que se le explicó que su origen puede deberse al estrés.

"Mi ex estará en mi vida para siempre, tenemos cuatro hijos en común", dice Kim Kardashian en el trailer, relacionando a su exmarido con el diagnóstico.

Kim Kardashian y Kanye West estuvieron casados desde 2014 a 2022, año en el que la pareja se separó abruptamente.