Kylie Jenner recibe demanda de exempleada doméstica: acusa discriminación y malos tratos

Una ex empleada doméstica de Kylie Jenner presentó una demanda contra la influencer, asegurando que vivió discriminación y acoso laboral mientras trabajaba para la menor del clan Kardashian.

De acuerdo a TMZ, la denuncia interpuesta por Angélica Vásquez señala que, durante el el tiempo en el que estuvo en las dos mansiones de la empresaria, fue objeto de burlas, exclusión y comentarios ofensivos por su origen y religión católica.

Asimismo, Vásquez asegura que se le asignaban tareas de mayor carga física en comparación al resto de los empleados y que, constantemente, era víctima de amonestaciones sin causas claras.

Según los documentos presentados, estas situaciones repercutieron en la salud de la mujer -que sufrió de ansiedad y estrés postraumático-, llevándola a renunciar en agosto de 2025.

En tanto, la demanda reclama el no pago de salarios, así como compensaciones por daños emocionales y otros perjuicios, y pago de daños punitivos.

Si bien, Jenner no fue acusada directamente de las acciones contra Vásquez, la novia de Timothée Chalamet es mencionada en su rol de empleadora y por la presunta falta de soluciones ante las constantes quejas de su entonces empleada.