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Tópicos: Magazine | Personajes

Kylie Jenner recibe demanda de exempleada doméstica: acusa discriminación y malos tratos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La mujer aseguró que el ambiente de trabajo en la mansión de la socialité era completamente "tóxico".

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Una ex empleada doméstica de Kylie Jenner presentó una demanda contra la influencer, asegurando que vivió discriminación y acoso laboral mientras trabajaba para la menor del clan Kardashian. 

De acuerdo a TMZ, la denuncia interpuesta por Angélica Vásquez señala que, durante el el tiempo en el que estuvo en las dos mansiones de la empresaria, fue objeto de burlas, exclusión y comentarios ofensivos por su origen y religión católica. 

Asimismo, Vásquez asegura que se le asignaban tareas de mayor carga física en comparación al resto de los empleados y que, constantemente, era víctima de amonestaciones sin causas claras.

Según los documentos presentados, estas situaciones repercutieron en la salud de la mujer -que sufrió de ansiedad y estrés postraumático-, llevándola a renunciar en agosto de 2025. 

En tanto, la demanda reclama el no pago de salarios, así como compensaciones por daños emocionales y otros perjuicios, y pago de daños punitivos. 

Si bien, Jenner no fue acusada directamente de las acciones contra Vásquez, la novia de Timothée Chalamet es mencionada en su rol de empleadora y por la presunta falta de soluciones ante las constantes quejas de su entonces empleada.

 

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