Kylie Jenner recibe demanda de exempleada doméstica: acusa discriminación y malos tratos
La mujer aseguró que el ambiente de trabajo en la mansión de la socialité era completamente "tóxico".
La mujer aseguró que el ambiente de trabajo en la mansión de la socialité era completamente "tóxico".
Una ex empleada doméstica de Kylie Jenner presentó una demanda contra la influencer, asegurando que vivió discriminación y acoso laboral mientras trabajaba para la menor del clan Kardashian.
De acuerdo a TMZ, la denuncia interpuesta por Angélica Vásquez señala que, durante el el tiempo en el que estuvo en las dos mansiones de la empresaria, fue objeto de burlas, exclusión y comentarios ofensivos por su origen y religión católica.
Asimismo, Vásquez asegura que se le asignaban tareas de mayor carga física en comparación al resto de los empleados y que, constantemente, era víctima de amonestaciones sin causas claras.
Según los documentos presentados, estas situaciones repercutieron en la salud de la mujer -que sufrió de ansiedad y estrés postraumático-, llevándola a renunciar en agosto de 2025.
En tanto, la demanda reclama el no pago de salarios, así como compensaciones por daños emocionales y otros perjuicios, y pago de daños punitivos.
Si bien, Jenner no fue acusada directamente de las acciones contra Vásquez, la novia de Timothée Chalamet es mencionada en su rol de empleadora y por la presunta falta de soluciones ante las constantes quejas de su entonces empleada.