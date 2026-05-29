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La ex "Gran Hermano", Trini Cerda, debuta en la música y anuncia show en vivo
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Autor: Redacción Cooperativa
El disco tendrá 17 canciones.
El disco tendrá 17 canciones.
La exparticipante de "Gran Hermano", Trini Cerda, anunció su debut en la música con un show en vivo y con su primer disco de estudio.
El álbum será titulado "Estrías" y contará con 17 temas originales compuestos por Cerda y sus productores. Entre ellos estarán los ya conocidos "BAD*GIRL" y "Jupiter", entre otros.
Para Trini Cerda la edición de este disco es "algo icónico y la concreción de otro sueño hecho realidad".
Además la chica reality anunció una presentación en vivo para el próximo 18 de junio en el Club Chocolate, con entradas a la venta en sistema Passline.