La ex "Gran Hermano", Trini Cerda, debuta en la música y anuncia show en vivo

La exparticipante de "Gran Hermano", Trini Cerda, anunció su debut en la música con un show en vivo y con su primer disco de estudio.

El álbum será titulado "Estrías" y contará con 17 temas originales compuestos por Cerda y sus productores. Entre ellos estarán los ya conocidos "BAD*GIRL" y "Jupiter", entre otros.

Para Trini Cerda la edición de este disco es "algo icónico y la concreción de otro sueño hecho realidad".

Además la chica reality anunció una presentación en vivo para el próximo 18 de junio en el Club Chocolate, con entradas a la venta en sistema Passline.