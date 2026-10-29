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Tópicos: Magazine | Personajes

La furiosa discusión de Neme y panelista de farándula: Hubo insultos y gritos en vivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El rostro de Mega llamó al "Zona de Estrellas" para encarar a Javier Fernández.

La furiosa discusión de Neme y panelista de farándula: Hubo insultos y gritos en vivo
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José Antonio Neme y el panelista de farándula Javier Fernández sostuvieron una furiosa discusión en vivo en el programa "Zona de Estrellas".

El espacio de Zona Latina se encontraba analizando las supuestas malas actitudes de Neme con los equipos con los que trabaja, acusándolo de ser "mano de guagua".

En ese contexto Fernández realizó una descarnada crítica e indicó que "Neme es egoísta, es un gran egoísta y eso es feo" y le señaló que "eres grande, eres adulto, trata de ser generoso con tus compañeros que están diciendo en el equipo".

Esto motivó al rostro de Mega a contactarse con el programa para defenderse y encarar a Javier Fernández. "¿Quién te dijo a ti que yo soy egoista? ¿tú me conoces en términos personales? Yo no te he visto nunca en persona compadre", le dijo Neme entre gritos.

"Yo le hago regalos a la gente a la cual yo quiero de corazón. No ando tirando billetes desde un helicóptero. Si gano mucho o poco, es problema mío. Si ando con un Rolex, esa hueá me la compro yo con la plata que gano. Parece que te pasaste 10 pueblos, compadre", agregó el conductor de "Mucho Gusto".

Fernández contestó que "estoy analizando tus declaraciones, lo que dice tu equipo, que era manito de guagua po' hueón". "Si vas a trabajar en farándula, lo mínimo es que te peguí en la mañana y veas las 5 horas de programa, compadre", replicó Neme.

"Pero si lo vi po' compadre, ¿qué te imaginas tú mandándome a ver farándula hueón?", respondió el panelista entre gritos, los cuales se extendieron durante varios minutos.

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