La particular crítica de Raquel Argandoña a las ministras de Kast: Recordó a Camila Vallejo

Una particular crítica realizó Raquel Argandoña a las ministras del gobierno de José Antonio Kast, especialmente a la vocera Mara Sedini.

En su programa "Tal Cual", la "Quintrala" le pidió "con todo respeto" a las ministras que se echen "una manito de gato, por favor".

"Vayan a Meiggs y se compran un canasto de colets. Si no tienen tiempo háganse una colita. ¿Tú has visto, con todo respeto, a la vocera, cómo sale, oye? Arréglense un poquito", agregó Argandoña.

Incluso la panelista de TV, que públicamente ha apoyado al gobierno de Kast, recordó a la exministra Camila Vallejo: "¡La exvocera salía regia!. ¡Hay que decirlo! Así que arreglense", remató.