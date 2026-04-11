Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

La particular crítica de Raquel Argandoña a las ministras de Kast: Recordó a Camila Vallejo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La "Quintrala" hizo su recomendación "con respeto".

La particular crítica de Raquel Argandoña a las ministras de Kast: Recordó a Camila Vallejo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una particular crítica realizó Raquel Argandoña a las ministras del gobierno de José Antonio Kast, especialmente a la vocera Mara Sedini.

En su programa "Tal Cual", la "Quintrala" le pidió "con todo respeto" a las ministras que se echen "una manito de gato, por favor".

"Vayan a Meiggs y se compran un canasto de colets. Si no tienen tiempo háganse una colita. ¿Tú has visto, con todo respeto, a la vocera, cómo sale, oye? Arréglense un poquito", agregó Argandoña.

Incluso la panelista de TV, que públicamente ha apoyado al gobierno de Kast, recordó a la exministra Camila Vallejo: "¡La exvocera salía regia!. ¡Hay que decirlo! Así que arreglense", remató.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada