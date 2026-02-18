Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

La Tigresa del Oriente se autoproclama la primera "Therian" de la historia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante peruana se sumó a la nueva tendencia juvenil.

La Tigresa del Oriente se autoproclama la primera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Tigresa del Oriente se sumó a la tendencia y se autoproclamó la primera "Therian" de la historia. 

A través de sus redes sociales, la artista peruana se refirió al tema, que ha generado debate alrededor del mundo, vinculando su característica imagen con el fenómeno en el que jóvenes se identifican, a nivel interno o espiritual, como un animal. 

"Antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar", afirmó Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de la figura. 

Asimismo, añadió que su "estética felina, mirada salvaje e identidad que desafiaba lo humano" la convirtieron en una therian antes de que este término se utilizara masivamente. 

"Para muchos solo era un personaje, pero para otros fue el inicio de algo más", añadió, indicando que "tal vez, sin saberlo, ella no sólo creó un personaje, creó un símbolo". 

La intérprete de "Nuevo Amanecer", de 80 años, es conocida por su llamativa apariencia, vestuario con animal print y una excéntrica personalidad, elementos por los que se ha vuelto un ícono en internet dentro de Latinoamérica. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada