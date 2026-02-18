La Tigresa del Oriente se autoproclama la primera "Therian" de la historia

La cantante Tigresa del Oriente se sumó a la tendencia y se autoproclamó la primera "Therian" de la historia.

A través de sus redes sociales, la artista peruana se refirió al tema, que ha generado debate alrededor del mundo, vinculando su característica imagen con el fenómeno en el que jóvenes se identifican, a nivel interno o espiritual, como un animal.

"Antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar", afirmó Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de la figura.

Asimismo, añadió que su "estética felina, mirada salvaje e identidad que desafiaba lo humano" la convirtieron en una therian antes de que este término se utilizara masivamente.

"Para muchos solo era un personaje, pero para otros fue el inicio de algo más", añadió, indicando que "tal vez, sin saberlo, ella no sólo creó un personaje, creó un símbolo".

La intérprete de "Nuevo Amanecer", de 80 años, es conocida por su llamativa apariencia, vestuario con animal print y una excéntrica personalidad, elementos por los que se ha vuelto un ícono en internet dentro de Latinoamérica.