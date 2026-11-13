"Le presté una mano": Suro Solar aclaró su vínculo laboral con Mauricio Pinilla

El mánager de Mauricio Pinilla, Suro Solar, rompió el silencio tras la polémica participación del exfutbolista en el programa "Vértigo" de Canal 13, donde abordó su complejo momento personal y familiar.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el representante explicó que decidió ayudar al exdelantero a generar ingresos debido a la difícil situación económica que atraviesa.

"Nunca hemos trabajado juntos en los últimos meses. Él se ha visto envuelto en problemas económicos, la cual con el cariño que le tengo, le presté una mano de ayudarlo y poder generar un poco de dinero para solventar sus gastos y todo lo que tiene que ver con él", sostuvo.

Respecto a la intervención de Pinilla en el estelar, Solar señaló que siempre ha intentado aconsejarlo, aunque reconoció que sus recomendaciones no necesariamente se reflejan en las decisiones que toma.

"Su mejor amigo, su mano derecha, que lo aconseja, que anda por todos lados con él. Y yo obviamente siempre trato de buscar lo mejor para él, aconsejándolo también, pero todos somos personas mayores, todos somos personas adultas y yo también trabajo con adultos", comentó.

En esa línea, el mánager aclaró que los negocios que le ha propuesto a Pinilla tienen como objetivo que pueda obtener ingresos: "Yo le veo algún tipo de negocio solamente para que él gane su dinero por su estado económico, por su estado económico que él ha estado viviendo en base al cariño, la buena onda, la amistad".

Finalmente, Solar aseguró que cualquier comentario sobre la polémica participación de Pinilla se lo hará directamente y en privado, sin exponerlo públicamente.