Luis Miguel habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York

El cantante Luis Miguel se encontraría hospitalizado en una clínica de Nueva York tras una emergencia médica.

Según reportó Univisión la tarde de este viernes, el artista habría acudido al recinto asistencial para una evaluación médica el pasado 11 de mayo.

En este contexto, los profesionales de la salud detectaron un problema cardíaco en "El Sol de México", quien todavía permanece en observación.

Asimismo, el citado medio señaló que el músico ha sido acompañado en todo el proceso por Paloma Cuevas, su pareja.

"Los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel", señaló la periodista Gelena Solano.

Por su parte, el equipo del intérprete de "La Incondicional" no se ha confirmado ni negado la información, aunque se espera que, si los resultados de los exámenes son positivos, Luis Miguel sea dado de alta durante la próxima semana.