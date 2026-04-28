Luis Sandoval se lanza contra Antonella Ríos tras ácidos dichos: "Estás confudida"

Luis Sandoval se lanzó contra Antonella Ríos, su excompañera en el programa "Que te lo digo", quien hizo ácidos comentarios sobre él tras ser despedida de Zona Latina.

Durante su aparición en "Primer Plano", la actriz aseguró que el periodista -que lleva años trabajando con Sergio Rojas- jamás "se va a mojar el potito porque siento que él va a estar siempre ahí aferrado a la teta de Sergio, perdón la palabra".

Luis Sandoval responde a Antonella Ríos

A raíz de estos comentarios, Sandoval decidió lanzarse contra la intérprete en la página de Instagram Todo se Sabe.

"Estoy en TV por mi experiencia, mi profesionalismo y mi talento (...) En QTLD o en cualquier programa, brillaré por luces propias sin tener que chuparle las tetas a nadie", escribió, aclarando que su continuidad en medios no depende de su cercanía con Rojas.

Posteriormente, el comunicador utilizó su derecho a réplica en "QTLD" para volver a arremeter contra Ríos: "No me gusta que minimicen mi trabajo de esa forma, lo he encontrado bastante brutal".

"Escribí en un portal que no me pareció la forma en que se refirió a mí, Antonella, mi compañera, no sé si era mi amiga, tengo mucho cariño y respeto hasta el día de hoy y deseo de corazón que le vaya bien", agregó.

Además, el panelista del programa afirmó que la artista "está confundida", asegurando que tiene la "capacidad para desempeñarme, no solamente en farándula, en cualquier tipo de área".

"Entonces, más que rabia es un dolor profundo, pero tiene que ver, entiendo, con lo nublada que está hoy en día (...) Antonella, siento que estás confundida, estás contradecida en tus versiones y mi forma es calmada", sentenció.