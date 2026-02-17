Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Luz Valdivieso admitió haber sido "violenta" durante su divorcio con Marcial Tagle

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La pareja estuvo cerca de 20 años junta.

Luz Valdivieso admitió haber sido
La actriz Luz Valdivieso habló de su ruptura con el actor Marcial Tagle, periodo en el cual asumió haberse comportado de manera "violenta".

Valdivieso estuvo en el videocast "Más Que Titulares", donde habló de su separación hace tres años. "Uno guarda como una olla a presión, y de repente estalla, y en ese estallido fui violenta... arrasé, muy súper dura... con él... con el padre de mis hijos", admitió.

Pese a ello la actriz de Mega indicó que tras el divorcio pudieron convivir de buena manera, compartiendo su rol como padres. "Somos los dos, tenemos que tener esa altura de miras", indicó.

Sobre Tagle agregó que "no tengo ninguna duda que él es el mejor papá que mis niños podrían tener... y él a mí tampoco nunca me ha criticado como mamá".

Luz Valdivieso y Marcial Tagle se separaron definitivamente en 2023 tras casi dos décadas de relación y tres hijos en común.

