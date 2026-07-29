Madre de atropellado por Fran Maira lanza duras críticas tras oferta de recompensa

A cinco meses del grave accidente de tránsito protagonizado por Fran Maira, María Zapata, madre de Mayerson Zapata, joven atropellado por la influencer, reapareció en televisión para expresar su profundo rechazo a las recientes acciones de la exchica reality.

En conversación con el programa "Hay que decirlo" (Canal 13), la mujer reveló que, si bien el joven motorista de 24 años finalmente fue dado de alta tras pasar meses en estado de gravedad, enfrenta un complejo y costoso proceso de rehabilitación en su hogar.

En ese contexto, la familia del hombre recalcó que hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo económico por parte de la figura pública para costear su recuperación.

Las duras críticas a Fran Maira

La molestia familiar resurgió luego de que Maira ofreciera públicamente una recompensa de $8 millones para dar con la persona que la habría agredido físicamente.

"Ella está dando recompensa, ¿por qué no empieza con quien tiene en una cama y al que ella atropelló? Lleva 5 meses larguitos sin ponerse en los zapatos de Mayerson a ver qué necesita", cuestionó Zapata.

Bajo esta línea, la madre criticó la absoluta falta de acercamiento o empatía por parte de la también cantante urbana tras el siniestro.

"Es ilógico que piense en ayudar a los demás o buscar ayuda para ella, cuando a la persona que atropelló ni siquiera se ha dignado a darle 10 pesos o decir: 'Voy a conocer a Mayerson, al joven que atropellé, y ver cómo puedo ayudarlo'. Eso no lo ha hecho. Me parece absurdo", añadió.

Actualmente la familia enfrenta una dura crisis financiera por la imposibilidad del joven de trabajar, razón por la cual mantienen demandas penales y civiles contra la exGran Hermano.

"Primero pide ayuda para alguien que está enfermo, y está bien, pero ¿por qué no se digna primero a responsabilizarse de lo que ella hizo? Me parece horrible, me parece feo que haga eso cuando Mayerson en este momento necesita ayuda y ella no se la ha dado", concluyó María.