Magdalena Müller sobre Kast: "Venían a solucionar el desempleo y ha sido una mentira"

En una reciente entrevista, la actriz Magdalena Müller se refirió al actual Gobierno de José Antonio Kast y el anuncio de recortes en el presupuesto, incluido los destinados a cultura.

La actriz fue consultada en La Cuarta por el actual escenario político, afirmando que "lo que está pasando con los recortes a la cultura me parece gravísimo. Me parece que además está malentendiendo algo fundamental".

"Está comprobado que las crisis más grandes que existen hoy en nuestro país son de salud mental, la gente está quemada cerebralmente, fundida", argumentó Müller.

"La cultura es fundamental para eso, para la educación y el desarrollo humano, ¿y pensar que eso se puede hipotecar? ¿Cortar? Me parece ignorante", expresó la actriz de "Pobre rico,Isla Paraíso" y "Amango".

"Estas personas venían a solucionar el desempleo, que ha sido una mentira; venían a mejorar la economía, que tampoco ha sido así. Al debe de lo que ellos mismos prometieron. Nos quedan tres años que espero que no sean tan difíciles como se ven", declaró Müller.

Asimismo, afirmó que "hoy no puedo decir que estoy contenta a nivel político; pertenezco a la cultura. Podría decir que soy centro-izquierda. Finalmente lo que me interesa es el bien común, creo que es el equilibrio lo que más me gusta".