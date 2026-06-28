Mane Swett envía sentido mensaje a su hijo en el día de su cumpleaños
La actriz se encuentra en medio de un proceso judicial en Estados Unidos por la tuición de su hijo.
La actriz se encuentra en medio de un proceso judicial en Estados Unidos por la tuición de su hijo.
La actriz Mane Swett publicó en sus redes sociales un sentido mensaje dedicado a su hijo en el día de su cumpleaños, todo en medio de su distanciamiento por orden de la justicia estadounidense.
La actriz chilena escribió una dedicatoria recordando el 27 de junio de 2012, día que nació el niño. "El día en que tú llegaste a este mundo y el día en que yo entendí al verte por primera vez, después de ser un mismo cuerpo con dos corazones, que te amaría tanto que mi vida ya no se trataría de mí, y así fue", comenzó diciendo.
"Puede que este sea el único medio a través del cual yo, tal vez y solo tal vez, hoy sí pueda llegar a ti para decirte 'feliz cumpleaños hijo mío'. Te amo, y estoy orgullosa de que hoy cumplas esta gran meta de llegar a tus 14 años siendo el niño que eres, de corazón noble. Hoy comienzas tu año 15 de vida y quiero poder estar contigo cuando creces", agregó.
Swett y su hijo vivieron juntos hasta 2022: cuando el niño fue a Estados Unidos a pasar las vacaciones junto a su padre John Bowe, este inició un proceso judicial por el cuidado del menor. Desde entonces la actriz no ha tenido contacto con su hijo.
"Te amo infinitamente y aunque estemos al otro lado del mundo que se puso al revés, estoy contigo siempre. Porque mi corazón de mamá y tu corazón de hijo no entienden de distancias aunque los separen. Es el amor más grande, y es biología también. Si recibiste mi saludo, por favor mándame una pequeña señal ¿bueno? No te olvides que siempre hemos sabido como poder hablarnos, sin hablar", concluyó Mane Swett.