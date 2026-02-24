Marcial Tagle presenta a su nueva pareja a tres años de su separación

El actor chileno Marcial Tagle sorprendió en redes sociales al compartir imágenes junto a quien sería su nueva pareja, marcando así una nueva etapa personal a tres años de su separación de Luz Valdivieso.

El intérprete, recordado por su papel de Pablo en la serie "Casado con hijos", publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Constanza Jacques Aviñó, con quien posó en lo que parece ser un evento social. La imagen fue acompañada por el mensaje: "mujer hermosa!!!!!".

La publicación recibió comentarios de figuras del mundo actoral como Amaya Forch, Carmen Gloria Bresky, Mariana Loyola y Katyna Huberman, quienes destacaron la fotografía con mensajes de apoyo. "Pero qué nivel de guapura esta foto", escribió Forch, mientras que Bresky comentó: "Los amo".

Además del posteo principal, el actor compartió historias con un collage de imágenes junto a su acompañante, quien en redes se identifica como Constanza Jacques (@madameconsti). Algunos usuarios también señalaron un supuesto parecido entre la nueva pareja y la actriz Luz Valdivieso.

Según información publicada por T13, Jacques es psicóloga e investigadora en salud pública en Barcelona. Cuenta con un Magíster en Salud Pública y un doctorado en Antropología Médica, y actualmente lidera proyectos vinculados a salud mental, migraciones y género, manteniendo una trayectoria profesional alejada del espectáculo.