María José Prieto despide a su hermana Paz Ramírez: Autor del atropello sigue prófugo

La actriz María José Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez, fallecida este domingo en un accidente de tránsito en Providencia.

La productora audiovisual de 39 años fue impactada por un vehículo mientras cruzaba por la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, con el conductor -que iba a exceso de velocidad- dándose a la fuga.

Mediante las Stories de su cuenta de Instagram, Prieto compartió emotivos mensajes de despedida a su hermana, que iba a anunciar su incorporación a la productora audiovisual LALALA.

"Paz hermosa, de sonrisa brillante, de una hermosura única, de un talento insuperable", escribió la casa productora en el mensaje compartido por Prieto.

"Te extrañaremos tanto, nos duele mucho tu partida. Te honramos eternamente con tu hermoso trabajo, con la disciplina que te caracteriza, por darnos piezas llenas de amor y arte", destacaron sobre Ramírez, que trabajó en producciones como la serie "Prófugos", la película "Los 33" y el cortometraje "Helechos".

El texto cierra diciendo: "Vuela más alto que este cielo, viaja y conoce todo lo que ni imaginaste, ven a vernos en sueños y sigue rodando bellas historias en otro plano. Eres única y te amamos".

Ramírez era media hermana de María José Prieto y Ángela Prieto, y hermana de Benjamín Ramírez, quienes no se han pronunciado directamente sobre el fallecimiento.

La publicación compartida por Prieto en sus Stories.

Alcalde Bellolio: "Está identificado el auto con su patente"

Por su parte, el autor del atropello sigue prófugo, pero el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró que ya se identificó la patente del vehículo, cuyo conductor huyó del lugar sin auxiliar a la víctima.

El jefe comunal explicó a T13 Radio que tienen las imágenes del momento del atropello -difundidas en las última jornada-, "pero también del automóvil, eso se lo entregamos a la Fiscalía, está identificado el auto con su patente y esperamos que pueda ser cuanto antes encontrada esa persona y llevada a la justicia, atropellar a alguien y no prestarle ayuda es un delito".

"Se nota que hay una altísima velocidad que hace que ella fallezca, esperamos que se haga justicia en este caso", declaró Bellolio.