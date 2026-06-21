Mariana Derderian explicó petición al presidente Kast: "Es una necesidad de empatizar"

La actriz Mariana Derderian profundizó en la petición que hizo al presidente José Antonio Kast hace algunos meses.

Fue en el podcast Mane Martin que la intérprete, que perdió a su hijo menor en un fatal incendio hace dos años, cuestionó los pocos días de permiso que reciben los padres tras la muerte de sus hijos.

"Cuando muere un hijo ¿sabes cuántos días tienes? 10. Además... mira lo maldito del sistema, que cuando ocurre la muerte en estos pequeños días, cacha la cantidad de trámites que tienes que hacer. Yo los hice todos. Todos los hice yo", comentó.

Asimismo, la protagonista de "Floribella" propuso una campaña para llevar una ley que obligue a la tenencia de detectores de humo en las casas, haciendo un particular llamado al jefe de Estado.

"Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla, pero eso lo dejo ahí", añadió.

El mensaje de Mariana Derderian a Kast

Ahora bien, en el programa "Only Friends" (Mega), la artista señaló que su intención no era politizar la conversación, revelando además que no ha recibido respuesta de parte del Gobierno.

"De nadie y yo no sé si está bien que yo se la haya dicho al presidente, a lo mejor es a la Cámara de Diputados o el Senado", indicó.

"Es una necesidad de empatizar, porque no solamente son los 10 días que tienes cuando muere un hijo", agregó.

Respecto a las críticas que recibió, Derderian confesó: "Me dio mucha pena algunos comentarios que eran como 'lo estás politizando'. Y la gente (decía) 'por qué no lo dijiste antes cuando estaba el otro gobierno'. No sabía, perdona, no sabía, no se me ocurrió hacerlo antes, se me acaba de ocurrir. Hace nada cumplí dos años (de la partida de su hijo), tampoco digamos que es mi prioridad".

Bajo esta línea, añadió que "uno no piensa en (los detectores de humo), tú piensas en tener reja. Hay países donde es ley, pero también no esperemos que sea ley. La otra vez me metí y estaban a $12 mil".

"Me parece que sería súper bueno como país sentar este precedente a nivel mundial. Me puse a investigar cómo funciona en otros países y es muy precario. Solo en el Reino Unido también tiene 10 días, la única diferencia es que no son de corrido", sentenció.