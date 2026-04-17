Mariana Derderian hace emotiva reflexión a casi dos años de la muerte de su hijo

La actriz Mariana Derderian hizo una emotiva reflexión sobre la maternidad, a casi dos años de la muerte de su hijo Pedro.

En el podcast "Mamá por siempre", conducido por María Luisa Godoy, la intérprete se refirió a la forma en la que ha procesado la pérdida del pequeño, fallecido en un incendio que afectó su hogar en mayo de 2024.

"Salirme de mi perspectiva, dejar de ser yo el centro y mirar el mundo desde afuera. Y decir: 'a mí me pasó esto, pero mira lo que está pasando allá'. Siempre hay cosas peores", expresó.

"Mi hijo se fue durmiendo. Yo veo niños en Palestina y se me parte el corazón y digo: 'mi hijo no sufrió'. Si se tenía que ir, se fue durmiendo como, probablemente, todos queremos irnos y veo a estos otros años, y es feo decirlo, pero digo 'gracias, mi hijo no sufrió", complementó.

Bajo esta línea, la protagonista de "Floribella" reveló que ha encontrado consuelo en la esperanza de encontrarse con el menor de sus retoños en otra realidad: "Yo sí creo que volveré a estar con él. Lo que no sé y si vamos a acordarnos de esta vida".

Finalmente, Derderian aseguró que ha cambiado su forma de ver la vida: "No existe el mañana, entonces como no existe, todo está permitido. Yo vivo en 'todo es para hoy', porque mañana no sabemos", cerró.