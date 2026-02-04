Mariana di Girolamo revela el sexo de su bebé con postales del baby shower
La actriz recibirá a su primer hijo junto a Sebastián Román.
La actriz Mariana di Girolamo compartió imágenes del baby shower de su bebé, revelando casualmente el sexo de su primogénito.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete mostró registros de la celebración junto a sus cercanos y Sebastián Román, su esposo.
En este contexto, la protagonista de "Perdona Nuestros Pecados" dejó ver parte de la decoración en color rosa, dando a entender que tendrá una niña.
Por su parte, Carmen Zabala, colega y amiga de la artista, también publicó vídeos de la fiesta íntima, donde se puede apreciar un globo en medio del banquete, con el escrito: "Es una niña".
Cabe recordar que di Girolamo confirmó su embarazo durante Año Nuevo, con fotografías donde se pudo apreciar su abultado vientre.
Desde ahí, ha compartido algunas imágenes de cómo ha vivido la gestación de su primogénita.