Marité Matus acusó a Camilo Huerta de haberle sido infiel con un periodista: "Habría cobrado por eso"

La disputa judicial que enfrenta al exchico reality Camilo Huerta con su exesposa Marité Matus sumó una nueva polémica, al revelarse que la influencer acusó al ex Yingo de haberle sido infiel con un hombre, un periodista de iniciales J.A.N., durante su tiempo juntos.

Estos antecedentes se dieron a conocer en medio del conflicto de la expareja que llegó a tribunales, donde Huerta se querelló contra su exesposa por injurias graves con publicidad luego de que Matus lo demandara por divorcio culposo.

La ex de Arturo Vidal ha dicho en varias entrevistas que el chico reality fue infiel y que ella lo mantuvo durante el tiempo que estuvieron juntos, pero ahora fue la periodista Cecilia Gutiérrez, en el programa "¡Hay que decirlo!", quien sumó el antecedente, hasta ahora, desconocido en el que "lo acusa de tener relaciones íntimas con hombres".

Dentro de la demanda por divorcio culposo que interpuso Matus, la defensa de Huerta extrajo un párrafo con "un mensaje que él le habría enviado a un amigo contándole de esta situación. Y no solo una relación con una persona del mismo sexo, sino que habría cobrado por eso".

En el párrafo de aquella conversación, que data del 30 de julio de 2024, Huerta le cuenta a un amigo de haber tenido relaciones un periodista de iniciales J.A.N. a cambio de dinero. "De verdad nunca pensé esta wea, pero pasó y me pagó bien", dijo en la supuesta conversación que Matus incluyó en la demanda.

Pese a que su exesposa presentó esto como prueba en el divorcio culposo, Huerta desmintió esta situación, calificando la conversación de falsa y negando todos los hechos.

Mientras que su defensa calificó esta "evidencia" como un intento de "injuriar en este caso judicialmente la honra y honor de mi patrocinado y menoscabar a su persona".