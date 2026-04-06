Duro golpe judicial: Trini Neira y Camilo Huerta presentan querella contra Marité Matus

La polémica entre Camilo Huerta y Trini Neira llegará a tribunales luego de que ambos presentaran una querella en contra de Marité Matus.

Según se reveló, la acción legal corresponde a una querella por injurias graves con publicidad, la cual también incluye a la periodista Gissella Gallardo, debido a la difusión de información sobre un supuesto affaire entre los involucrados.

El conflicto se originó tras diversas declaraciones públicas en programas de farándula, donde la ex de Arturo Vidal aseguró que Huerta habría mantenido una relación con Neira mientras aún estaban casados. Sin embargo, dicha situación fue negada por los involucrados.

En medio de la controversia, Pamela Díaz abordó la situación, defendiendo a su hija: "Con toda la gente que le creyó a la Marité, me imagino que en algún momento se tendrá que saber esto. Por algo puso la Trini una querella contra Gissella y contra Marité y simple, alguien está mintiendo", declaró.

Por su parte, Gallardo aseguró no tener conocimiento formal de la querella, intentando separar el conflicto judicial de su trabajo en televisión.

En cuanto a la arista judicial, la querella contempla la solicitud de "presidio menor en su grado mínimo", además de indemnizaciones y la posibilidad de una salida alternativa.