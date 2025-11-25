Marlen Olivari y rumoreada separación: "Han inventado un montón de cosas"

La mediática, y ahora excandidata a diputada, Marlen Olivari salió a desmentir su separación de Luciano Marocchino y calificó las versiones sobre el fin de su relación -de programas como "Plan Perfecto" y "Zona de Estrellas"- como "una mentira".

"Nunca me he divorciado, ni me he separado de Luciano, ni tampoco le he tenido que perdonar nada, porque no me ha hecho nada. Han inventado un montón de cosas toda la semana, que me he tenido que bancar. La verdad es que es todo mentira", lanzó Olivari.

En un contacto con el programa satélite de "Mundos Opuestos", en Canal 13, la otrotra "chica Morandé" afirmó: "Con Luciano estamos juntos desde el primer día que nos conocimos, que fue hace 16 años (...) nunca nos hemos distanciado, todo eso lo inventaron en la tele".

La versión del quiebre estaba vinculada justamente al reality, porque Marocchino habría conocido a una mujer 40 años menor que él en una fiesta familiar, mientras Olivari estaba en Perú participando en "Mundos Opuestos".