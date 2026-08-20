Matías Assler y Juanita Ringeling confirman el nacimiento de su tercera hija con tierna postal

Los actores Juanita Ringeling y Matías Assler volvieron a convertirse en padres con el nacimiento de su tercera hija.

A través de Instagram, el intérprete confirmó la pequeña nació este miércoles 19 de agosto, llegando al mundo tres semanas antes de lo previsto.

"La vida, la Juana y Dios me regalaron otra mujercita", escribió el artista en la tierna postal, señalando que la niña se llama Ágata.

Además, durante el embarazo la pareja había tomado la decisión de no conocer el sexo de su bebé, por lo que descubrieron que se trataba de una niña recién al momento de su nacimiento.

Cabe recordar que Juanita Ringeling y Matías Assler mantienen una relación desde 2019, y tienen otros dos hijos, Aurelio y Loica.