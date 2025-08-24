Maura Rivera se despide de su padre tras trágico accidente en Puente Alto

La bailarina y exchica Rojo, Maura Rivera, utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de su padre, quien falleció este sábado luego de ser atropellado por un motociclista en la comuna de Puente Alto.

En su publicación, la exintegrante del popular programa juvenil de TVN también expresó que, pese a las dificultades, prefiere conservar los recuerdos positivos:

"Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta", escribió.

"No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz. Que tu alma se eleve y descanses en paz 🕊️ Buen viaje a la eternidad!! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón", finalizó.