Mauricio Flores rompe el silencio tras la detención de su hijo: "Como padre, es una situación difícil"

El comediante Mauricio Flores rompió el silencio sobre la situación de su hijo Danko, quien fue detenido e imputado por el delito de tráfico de drogas, luego de ser sorprendido transportando paquetes de cocaína en un vehículo en la región de Tarapacá.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete del muñeco Melame compartió un comunicado de prensa en representación de su familia, donde señaló que están viviendo "un momento profundamente doloroso y difícil".

"Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar", expresó el humorista en el mensaje, refiriéndose al complejo escenario que atraviesan como familia.

En esa misma línea, el actor sostuvo que su prioridad en este momento es mantenerse junto a sus seres queridos y enfrentar la situación con fortaleza, por lo que también realizó una petición a los medios de comunicación.

"Hoy nuestra prioridad es permanecer unidos y enfrentar este momento con la mayor fortaleza posible. Por esta razón, hago un llamado a todos los medios de comunicación a respetar nuestra privacidad y comprender mi decisión de no referirme públicamente a esta situación", manifestó.

El hijo de Flores quedó en prisión preventiva tras ser detenido el pasado 27 de octubre durante un control aduanero en Quillagua, donde funcionarios detectaron mediante un escáner 18 paquetes de cocaína ocultos en una parte del vehículo que conducía. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.