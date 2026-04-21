Mauricio Israel: Gobierno de Kast "es peor que los alumnos en práctica"

Mauricio Israel volvió al debate mediático al criticar con dureza al Gobierno de José Antonio Kast, calificando al actual Ejecutivo de ser "peor que los alumnos en práctica" y de estar compuesto por adultos "que parecen porros".

"Nosotros tildamos al Gobierno de (Gabriel) Boric de alumnos en práctica, pero lo que hace este Gobierno es peor que los alumnos en práctica, porque aquí estamos hablando de gente adulta que parecen porros, de verdad", aseguró el conductor en su programa "Cómo estamos hoy" de Tevex.

En su intervención, Israel cuestionó al actual Gobierno por los errores durante su gestión en poco más de un mes desde que asumió Kast, dando cuenta que tienen "faltas de ortografía, faltas de redacción, se equivocan en los conceptos, 17 seremis que no han podido asumir u otros que asumen y al día siguiente tienen que renunciar".

La figura televisiva puso énfasis en "la falta de profesionalismo que ha mostrado este Gobierno", sosteniendo que "da la sensación de que a este Gobierno le falta calle" y, de paso, aseveró que "este inicio de Gobierno ha sido paupérrimo", expresando su desilusión porque "uno quisiera que le vaya bien, yo tenía ilusión".