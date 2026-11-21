El comediante Mauricio "El Indio" Medina volvió a descartar una posible reconciliación con su excompañero de Dinamita Show, Paul "El Flaco" Vásquez, señalando que "no le pongo precio a mi familia".
Al conversar con "Primer Plano" en medio de su delicado estado de salud, que lo tuvo hospitalizado varios días, contó la firme respecto a si está dispuesto a perdonar a su excompañero del dúo, con quien tuvo conflictos económicos hace un tiempo.
"Depende de hartos factores, no creo que sea tan fácil tampoco", aseguró Medina en el estelar de farándula de Chilevisión, agregando que, actualmente, "no encuentro una razón justificable" para una posible reconciliación del dúo humorístico.
Sobre la posibilidad de retomar la dupla, el exDinamita Show fue directo: "No le pongo precio a mi familia. Puede sonar pesado, lo que sea, pero alguien que le falta el respeto a mi familia, no…".
"(Vásquez) tuvo la oportunidad en algún momento de haber hablado y nunca habló, y eso. Al contrario, siempre ha hablado en contra… Entonces, no, no me interesa", sentenció.