Mauro Icardi se lanza contra Benjamín Vicuña: "Cuando te hacés la víctima…"

"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", lanzó con dureza en redes el delantero argentino Mauro Icardi, respondiendo a la emisión del programa "Podemos hablar" de Telefe, en que estuvo el actor chileno Benjamín Vicuña.

El artista comentó en la televisión trasandina de la distancia que hoy en día tiene con Magnolia y Amancio, sus hijos con Eugenia "China" Suárez, actual pareja del futbolista y con quien viven.

A través de Instagram, Icardi cuestionó a Vicuña, puso en duda la cantidad de tiempo que pasa con los niños cuando ambos están en la Argentina y además lo acusó de victimizarse.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!! Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", afirmó.

Luego -agregó- Icardi, "frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o una película".

Luego del largo mensaje, la prensa argentina hizo notar otra historia de Icardi en Instagram, con la foto de un inodoro y musicalizada con "Ay Ay Ay", canción de la propia China Suárez, y cuya letra dice:"Si yo hablara, vos te irías del país...".

Lo que dijo Benjamín Vicuña sobre sus hijos

Benjamín Vicuña estuvo en Telefé y contó sobre la relación con sus hijos con Suárez -Magnolia, de 8 años, y Amancio, de 6-, reconociendo que "es un tema sensible".

"Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental (...) ms hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros...", agregó.

Vicuña y Suárez fueron pareja entre 2015 y 2021, pero la dinámica después de la separación cambió radicalmente cuando la actriz se radicó en Turquía, junto a Icardi.

"Estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie. El amor (...) claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario", agregó el actor.