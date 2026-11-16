Denise Rosenthal sorprendió al recordar una desagradable experiencia que vivió durante sus primeros años como actriz, cuando un compañero de elenco la increpó durante la grabación de una teleserie.

La artista relató el episodio en el podcast "2 Completos y 1 Wantán", donde reconoció que nunca antes había contado públicamente lo ocurrido. "Nunca he contado esto, pero una vez en una teleserie un actor me trató como la m...", comenzó diciendo.

Según explicó, todo ocurrió durante la grabación de una escena grupal que ya habían repetido varias veces, cuando uno de sus compañeros comenzó a dar instrucciones al resto del elenco, contradiciendo las indicaciones del director.

"Ya era como sexta vez, estábamos todos chatos, y yo dije: '¿Les parece si seguimos la instrucción del director?' En buena", recordó Rosenthal, quien explicó que su intención era que continuaran trabajando según las indicaciones de quien estaba a cargo de la escena.

El fuerte enfrentamiento que vivió Denise Rosenthal

Sin embargo, el intérprete no habría tomado bien su intervención y comenzó a gritarle frente a sus compañeros. "¿Qué te crees? Este es mi primer protagónico y tú ni siquiera estudiaste teatro", habría sido parte de lo que le dijo.

En ese entonces, Denise tenía cerca de 20 años y ya había participado en distintas producciones televisivas, aunque reconoció que la situación la hizo sentirse humillada. "Me sentí muy violentada, fue super fuerte. Era chica y fue humillante", expresó.

Finalmente, Rosenthal recordó que el episodio la sobrepasó emocionalmente y que no supo cómo reaccionar ante la actitud de su compañero. "Fue muy incómodo y me puse a llorar brígido, no supe cómo reaccionar ni defenderme", concluyó.