El exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena afirmó este lunes que la política de subsidios fiscales acordada tras el paro camionero genera una distorsión ambiental y distributiva en Chile, advirtiendo que en Chile "nos falta muchopara dejar de subsidiar la contaminación".

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuestionó que el Estado gaste miles de millones de dólares en estabilizar los precios de los hidrocarburos sin incorporar exigencias de descontaminación ni fomentar la transición hacia energías limpias.

"Cada camioneta diésel está recibiendo un subsidio que va a terminar el año arriba del millón de pesos. Entonces uno dice: 'efectivamente hay que bajar esos costos, la gente tiene que aliviarse', pero hemos subsidiado solamente el problema", advirtió Mena, cuestionando que este tipo de medidas no venga acompañado "ni en lo mínimo con algún incentivo básico hacia otro tipo de trabajo".

"Al contrario, la industria automotriz está tratando de postergar una norma que hace que los vehículos sean más eficientes, dice que va a ser más caro el transporte cuando lo que estamos viendo es que está encareciendo el mismo combustible", señaló el exministro.

Brecha entre el diésel y la gasolina: "Está todo mal pelado el chancho"

Frente a este escenario, Mena advirtió que "está 'mal pelado el chancho', en el sentido que se está concentrando la contaminación en vehículos que contaminan mucho y que son una minoría, pero se llevan la mayoría del subsidio".

"Entonces, si yo soy un conductor de gasolina también diría: '¿qué pasa que estoy recibiendo una fracción de los beneficios que recibe una camioneta diésel porque resulta que ocupa el mismo combustible que los camioneros?'".

"Es bueno que los conductores del 70% que ocupa no diésel, sepan que las camionetas diésel que están al lado están recibiendo más del doble de subsidio y eso no pareciera ser justo cuando contribuyen mucho más a la contaminación", remarcó el experto.