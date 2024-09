"Me siento súper estúpido": Jorge Aldoney reveló que fue estafado con venta online

El exGran Hermano y actual Mister Chile, Jorge Aldoney, reveló que fue víctima de una estafa online al vender un artículo y alertó a sus seguidores sobre el método realizado.

"Me estafaron. Tengan cuidado cuando vendan, y acepten solo emails que tengan el dominio de ellos. Hoy me pasó a mí y mañana les puede pasar a ustedes. Perdí mucha plata, pero así es la vida", comenzó su relató a través de historias de Instagram.

El exchico realitiy detalló que estaba intentando vender un Ipad Pro con todos sus accesorios a través de Marketplace, de Facebook. No obstante, una potencial compradora le pidió llevar la venta a Mercado Libre, con el fin de utilizar crédito de la empresa y realizar la compra.

"La verdad es que me siento súper estúpido, pero son cosas que pasan", acotó.

El modelo subió el artículo a la plataforma y la presunta compradora le pidió sus datos personales y le señaló que recibiría un correo de confirmación. "Me dijo que me iba a llegar un mail de confirmación, porque me pidió mi mail y el RUT. Técnicamente le di todos mis datos", detalló.

"Me llegó un mail de confirmación de que iba a venir un móvil a buscar la cuestión, con todos los links y todos los códigos. Pero la diferencia era que no me fijé en ese momento y los mails eran @gmail.com", afirmó el afectado, apuntando a que dicho email debió ser enviado desde un correo terminado en "@mercadolibre.cl".

Asimismo, detalló que llamó a Mercado Libre y le confirmaron que la venta no había pasado por ellos.

En tanto, Aldoney cerró advirtiendo a sus seguidores sobre este tipo de estafa. "Ojalá no les pase a ustedes. Siempre que les digan esas cosas asegúrense que el dominio sea de Mercado Libre", concluyó.