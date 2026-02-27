"Mentira, traición e ingratitud": Yamila Reyna lanza indirecta a Américo con sentida reflexión

La actriz Yamila Reyna compartió una sentida reflexión con una indirecta para Américo, su expareja.

Tras el mediático quiebre con el cantante, a quien denunció por violencia intrafamiliar tras un mediático episodio, hizo un posteo donde abordó su actual estado anímico.

"Muchas me preguntan que cómo estoy y de cómo lo hago para seguir adelante. Podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento. Pero la verdad es que tengo el alma y el corazón roto, porque soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede y la desilusión de que no es así es desbastador", partió diciendo.



En este contexto, la también comediante aprovechó para relasar al artista: "Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidis entregarte a ojos cerrados con lo mejor que has construido de vos y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira traición e ingratitud... claro que te rompe por completo".



Asimismo, destacó que es importante reconocer su estado "para desde ahí comenzar a levantarme, y con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto".

"Y aunque hoy sea pedacitos de mi, aún puedo ver esta mujer (...) la que nunca vivió a costas de un hombre, la que hizo su carrera solo y únicamente con talento y esfuerzo, la que es hermosa por dentro y por fuera, la que ama por amar y no por interés, la que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón", agregó.

Finalmente, Reyna apuntó contra aquellos que juzgan su situación, deseándoles "que jamás tengan que pasar por un dolor así de grande".