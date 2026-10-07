Mia Goth y Shia LaBeouf se separan: la actriz solicitó el divorcio tras casi 10 años

Mia Goth presentó una solicitud de divorcio de Shia LaBeouf, poniendo formalmente fin a su relación después de casi una década y a poco de cumplir diez años desde que contrajeron matrimonio.

La actriz ingresó los documentos el martes 6 de octubre ante un tribunal del condado de Los Ángeles, donde señaló "diferencias irreconciliables" como motivo de la separación y estableció el 28 de julio de 2025 como la fecha del quiebre matrimonial.

La pareja se conoció en 2012 durante el rodaje de "Nymphomaniac: Vol. II" y mantuvo una relación intermitente antes de casarse en 2016, mientras que en 2022 dieron la bienvenida a su hija Isabel, actualmente de cuatro años.

En la solicitud, Goth pidió tener la custodia legal y física principal de la menor, aunque también solicitó que LaBeouf pueda mantener un régimen de visitas con su hija. Además, pidió que el tribunal no otorgue pensión conyugal a ninguna de las dos partes.

La separación se había mantenido en reserva durante varios meses y el intérprete se trasladó posteriormente desde Los Ángeles a Nueva Orleans, mientras ambos continuaron vinculados por la crianza de Isabel.