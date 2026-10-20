Mónica Rincón no estuvo en noticiero central de CNN Chile tras sufrir encerrona

La periodista Mónica Rincón se ausentó este martes de la conducción de "CNN Prime", noticiero central de CNN Chile, tras ser víctima de una violenta encerrona registrada cerca de la medianoche en la comuna de Santiago.

El programa fue conducido por el periodista Ivo Goic, quien no hizo mención a la situación de su compañera y fue directo a la cobertura por el sistema frontal que afecta al país esta semana.

Rincón resultó sin lesiones físicas tras el asalto y, por orden del Ministerio Público, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros asumió las diligencias que lograron la recuperación del auto en Maipú, mientras continúa la búsqueda de la banda criminal.