Mónica Rincón retomó sus labores tras encerrona: Ya viajó a Brasil para cubrir elecciones

La periodista Mónica Rincón reapareció en redes sociales tras la violenta encerrona que sufrió la noche del pasado lunes, confirmando que ya retomó sus labores al encontrarse en Brasil para liderar la cobertura de CNN Chile de la segunda vuelta de las elecciones.

En una publicación en Instagram, la conductora de "Tolerancia Cero" agradeció la preocupación recibida en los últimos días, destacando que "afortunadamente yo estoy bien. La vida sigue y ahora estoy en Brasil, cubriendo las próximas elecciones".

"He leído todos sus mensajes, pero me es imposible responderlos por separado. Gracias, gracias, gracias, por la preocupación, por el cariño, por la empatía. Gracias a todos los que me han escrito preguntado cómo estoy, o si necesito algo; colegas, amigos, políticos, conocidos, autoridades, coapoderados, seguidores, vecinos, televidentes, etcétera", expresó.

Respecto al hecho delictual, Rincón detalló que, "volviendo de mi trabajo (en el canal de noticias), fui víctima de un asalto tremendamente violento y agresivo. La delincuencia es una realidad con la que convivimos en el país, esta vez me tocó a mí, y de corazón deseo que ni hoy, ni mañana, a nadie más le ocurra. Porque es injusto, porque es aterrador, porque nos convierte en víctimas y no responsables de los delitos que se cometen en contra de nosotros".

"No todo es tan malo, y rescato lo bueno de lo que viví. En medio del miedo, aparecieron personas que me ayudaron. Y me quedo con eso, cuidarnos entre nosotros, recibir la ayuda cuando estamos presentes", expresó, agradeciendo el apoyo de las personas que le tendieron la mano esa noche, además de reconocer el trabajo de Carabineros y a la Fiscalía, recuperando rápidamente su vehículo.

Rincón se ausentó del noticiero central del martes y también suspendió la emisión de esta semana podcast político "Cómo te lo explico", que conduce con la periodista Paula Catena y que se emite cada miércoles a las 19:00 horas.

El delito del lunes no es el primero del que la periodista es víctima, pues en 2013 también fue asaltada, siendo amenazada con cuchillos por cuatro delincuentes, para quitarle el vehículo que conducía.