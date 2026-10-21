Tras violento asalto, Mónica Rincón "está bien"

A través de redes sociales, la periodista Paula Catena dio noticias sobre el estado de su colega Mónica Rincón, conductora de CNN Chile, quien sufrió un violento asalto -incluso con disparos- la noche del pasado lunes, cuando regresaba a su hogar tras su jornada en el canal de noticias.

Catena conduce con Rincón el podcast político "Cómo te lo explico", que se emite cada miércoles a las 19:00 horas, y que "esta semana no tendremos", detalló.

"Volveremos (la) otra semana", compartió Catena en redes, agregando que "Mónica Rincón está bien, pero se complicó la semana".

El mensaje, emitido a través de una historia de Instagram, fue compartido el mismo formato por la propia Rincón, quien sumó un "Gracias mi Pauly querida".

La noche del martes, la periodista no estuvo en la conducción del noticiario central de la señal de cable.

El delito del lunes no es el primero del que Mónica Rincón es víctima, pues en 2013 también fue asaltada, siendo amenazada con cuchillos por cuatro delincuentes, para quitarle el vehículo que conducía.