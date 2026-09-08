Motorista atropellado presentó querella contra José Antonio Neme

A un mes del accidente de tránsito que protagonizó José Antonio Neme en el sector oriente de Santiago, el motorista afectado presentó una querella en contra del animador.

Según detalla The Clinic, el documento judicial apunta contra el rostro de Mega por cuasidelito de lesiones, lesiones graves y cuasidelito en vehículo motorizado.

En la ocasión Neme impactó por el costado al motorista, quien terminó con varias lesiones y se trató durante varios días en la Clínica Las Condes. Actualmente el hombre ya fue dado de alta por parte del recinto.

La respuesta de José Antonio Neme

En conversacipon con "Plan Perfecto" de Chilevisión, José Antonio Neme le quitó importancia a la acción y señaló que "es parte del proceso judicial normal y estamos en plena discusión de la reparación económica".

"Es normal que alguna de las partes quiera tener las herramientas para llegar al mejor acuerdo posible", agregó el periodista, quien destacó que en el momento del accidente "me hice cargo de manera pública".

También reveló que "dispuse un seguro de 125 mil dólares que él puede cobrar cuando quiera con antecedentes médicos y todo lo que corresponda".