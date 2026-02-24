Muere el actor Robert Carradine, recordado padre de "Lizzie McGuire"

El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión "Lizzie McGuire", murió a los 71 años tras suicidarse.

A través de un comunicado, la familia del intérprete confirmó la noticia, apuntando al trastorno bipolar que sufrió por más de 20 años como detonante de su decisión.

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", declararon, de acuerdo a Deadline.

Y añadieron: "Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales".

Su hermano mayor, Keith Carradine ha explicado que la salud mental de Robert "finalmente lo venció".

"No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño", declaró al citado medio.

La carrera de Robert Carradine

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en "The Cowboys", un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar "Coming Home" (1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en "Mean Streets" de Martin Scorsese en 1973.

El actor también participó en el western "The Long Riders" (1980) y el film "La Venganza de los Nerds" (1984).

Sin embargo, Carradine ganó gran popularidad a inicios de los 2000 cuando interpretó a Sam McGuire, padre de Hilary Duff en la serie "Lizzie McGuire" (Disney Channel), que estuvo al aire por dos temporadas e incluso tuvo su propia película.