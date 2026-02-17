Municipalidad de Villa Alegre denunció a Dino Gordillo por presunto beso a una menor

La Municipalidad de Villa Alegre interpuso una denuncia formal en contra del comediante Dino Gordillo, quien fue acusado de besar a una menor de edad durante su actuación en esa comuna el pasado sábado 14 de febrero.

A través de un comunicado el municipio señaló que ya inició "un proceso de recopilación de antecedentes y acciones institucionales frente a una situación que podría constituir una grave vulneración de derechos hacia una menor de edad".

Además indicaron que "de acuerdo a los antecedentes preliminares, el comediante Dino Gordillo habría protagonizado un acto inapropiado al besar a una menor en el escenario".

Las autoridades de Villa Alegre ya presentaron la denuncia formal ante Carabineros y los antecedentes ya fueron derivadas al Ministerio Público para su investigación.

También aseguraron que están prestando atención a la víctima e indicaron que continuarán "colaborando con las instituciones competentes" y entregará "toda la información requerida para el correcto desarrollo de la investigación".