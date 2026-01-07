¿Murió Bruce Willis? Su esposa aclara el estado del actor tras confuso posteo

El actor Bruce Willis ha alarmado a las redes sociales durante las últimas horas, luego de que un mensaje publicado por su esposa fuera malinterpretado y generara rumores sobre su supuesta muerte. La confusión se originó a partir de una publicación nostálgica que rápidamente se viralizó.

El mensaje incluía una imagen del intérprete junto a su esposa en un parque de diversiones y un texto en el que ella recordaba un momento vivido en 2008. "Lo amo. Y, sencillamente, echo de menos que él sea mi compañero de viaje", escribió Emma Heming, palabras que algunos usuarios interpretaron erróneamente como una despedida.

A raíz de esto, comenzaron a circular especulaciones sobre el estado de salud del protagonista de "Duro de Matar", quien en 2022 fue diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, condición que lo llevó a retirarse de la actuación.

Emma Heming aclara el estado de Bruce Willis

Frente a la ola de desinformación, la empresaria salió a aclarar la situación y desmintió de manera categórica los rumores. "Por favor, dejen de difundir información falsa", señaló, recalcando que el actor continúa con vida y que su mensaje fue sacado de contexto.

Heming también hizo un llamado a actuar con responsabilidad en redes sociales y a respetar la privacidad de su familia, especialmente considerando el complejo escenario de salud que atraviesa el actor.

Bruce Willis, de 70 años, permanece acompañado por su círculo cercano, quienes han optado por mantener reserva sobre su estado actual.