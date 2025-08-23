Nansana Kids, el fenómeno ugandés de TikTok, llega a Chile

En TikTok e Instagram se han viralizado los videos de Nansana Kids Foundation, un grupo de niños de Uganda que interpretan diversos clásicos de la cumbia chilena.

Los niños han realizado "lipsync" de artistas como Américo, Noche de Brujas, Sonora de Tommy Rey e incluso han bailado cueca.

El grupo anunció este viernes que se presentarán en Chile durante octubre de 2025: "Hola amigos de Chile, estamos aquí para contarles que pronto estaremos con ustedes y tenemos muchas ganas de verlos".

Cabe destacar que la fundación está ubicada en Nansana, a 12 kilómetros de la capital de Uganda.