Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Nicole Kidman sorprende con nuevas imágenes de su viaje por Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz pasó sus vacaciones en la zona austral del país.

Nicole Kidman sorprende con nuevas imágenes de su viaje por Chile
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La actriz Nicole Kidman compartió nuevas postales de sus vacaciones en la zona austral de Chile. 

A través de Instagram, la ganadora del Oscar mostró cómo fue su paso por la Antártica chilena con registros marcados por un blanco desierto, nieve, glaciares e incluso pingüinos. 

"Aventura única en la vida con la familia y amigos", escribió en la descripción del posteo, que se llenó de reacciones de sus seguidores.

Cabe recordar que la intérprete fue vista en Punta Arenas hace unos días, confirmándose que iba rumbo a la Antártida junto a familia y amigos.

Previamente, Kidman había publicado una foto en la plaza de Armas de la mencionada ciudad, afirmando que amó "explorar Chile".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada