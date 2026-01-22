Nicole Kidman sorprende con nuevas imágenes de su viaje por Chile

La actriz Nicole Kidman compartió nuevas postales de sus vacaciones en la zona austral de Chile.

A través de Instagram, la ganadora del Oscar mostró cómo fue su paso por la Antártica chilena con registros marcados por un blanco desierto, nieve, glaciares e incluso pingüinos.

"Aventura única en la vida con la familia y amigos", escribió en la descripción del posteo, que se llenó de reacciones de sus seguidores.

Cabe recordar que la intérprete fue vista en Punta Arenas hace unos días, confirmándose que iba rumbo a la Antártida junto a familia y amigos.

Previamente, Kidman había publicado una foto en la plaza de Armas de la mencionada ciudad, afirmando que amó "explorar Chile".